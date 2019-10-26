Поправки в закон про атомну енергетику приймалися "під килимом", - Климпуш-Цинцадзе

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Свободи слова з Савіком Шустером.

"Зі спокійною душею ми рекомендували прийняти законопроєкт, що стосується атомної енергетики. А потім підкилимно вночі намагаються протягнути цю правку, потім приймають її без присутності всіх членів комітету. Ця правка, не стосується закону про атомну енергетику, відкриває лазівку для того, щоб Україна почала імпортувати енергію з РФ. Росія використовує енергетику як зброю проти України. Енергія з Білорусії теж маніпуляція, оскільки вони можуть продавати тільки російську. Цю лазівку потрібно закрити"- заявила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Олексій Кучеренко заявив, що його як заступника голови профільного комітету проінформували про те, що засідання, на якому розглядатимуться правки в закон про атомну енергетику, відбудеться о 12 годині.

За його словами він прибув на засідання об 11-57 і йому оголосили, що засідання завершено. Депутати від "СН" зібралися раніше і швидко проголосували без депутатів від інших фракцій всі свої правки.

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