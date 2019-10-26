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26.10.19 09:00

ДБР заявило, що в заяві Чорновол немає інформації про можливі злочини Портнова і Богдана

Державне бюро розслідувань зазначає, що в заяві колишнього народного депутата Тетяни Чорновол не вказано обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального злочину в 2012 і 2013 роках екс-заступником голови адміністрації Віктора Януковича Андрієм Портновим і заступником міністра Кабінету міністрів Андрієм Богданом.

ДБР заявило, що в заяві Чорновол немає інформації про можливі злочини Портнова і Богдана

Як передає Цензор.НЕТ про це йдеться в Фейсбуці ДБР.

У повідомленні зазначається: "Державне бюро розслідувань не реєструє кримінальне провадження і не здійснює досудове розслідування замаху на розтрату коштів державного бюджету країни у розмірі понад 3 млрд гривень заступником Міністра Кабінету Міністрів України А.Богданом і керівником Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України А. Портновим у 2012 і 2013 роках.

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Відповідну заяву Тетяна Чорновол передала директору Державного бюро розслідувань Роману Трубі під час брифінгу 9 жовтня. При цьому, в заяві не викладено обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального злочину ".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше ексдепутатка і журналістка-розслідувачка Тетяна Чорновол заявила про те, що ДБР почало кримінальне провадження за її заявою щодо Андрія Портнова.

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