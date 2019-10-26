"За 2,5 року НАБУ змогло написати проти мене лише 15-сторінковий документ" - ексглава НКРЕКП Вовк

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Свободи Слова Савіка Шустера.

"Я думаю, що Шабунін не отримував доступу до підозри, тому що це явне розкриття таємниці слідства.

Проведення експертизи, то там вказано, що експерт не відповідає за свій висновок, тому що він базується на аналітичній довідці НАБУ. За 2,5 року НАБУ змогло написати документ на 15 сторінок, а все інше - макулатура", - підкреслив Вовк.

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Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

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Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".

Нагадаємо, екскерівника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук.