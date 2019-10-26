Трьох співробітників адміністрації Трампа викликали для надання свідчень у межах процедури імпічменту

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в п'ятницю видання The Hill.

Голова комітету з розвідки палати представників Адам Шифф направив повідомлення про виклик до Конгресу США високопоставлених співробітників адміністративно-бюджетного управління Білого дому Майкла Даффі і Рассела Воута. Комітет з розвідки, поряд з комітетами із закордонних справ і з нагляду, займається розслідуванням у межах процедури імпічменту.

Даффі викликали для надання свідчень 5 листопада, Воута - 6 листопада. Раніше Воут заявляв, що ні він, ні Даффі, не підкорятимуться порядку з Конгресу.

Також на допит викликають радника державного департаменту США Ульріха Брехбуля. Демократи вимагають, щоб він з'явився для надання свідчень 6 листопада.

Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ, з посиланням на інформатора, про те, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, щоб той розпочав розслідування стосовно одного з основних кандидатів в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Хантера.

В результаті "українського скандалу" демократи в палаті представників 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демократи можуть оприлюднити матеріали розслідування в межах імпічменту Трампа в середині листопада, - Washington Post