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26.10.19 09:11

Трамп відновив дію угоди про скасування мита на певні українські товари

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким поновив правила безмитної торгівлі для низки товарів, виготовлених в Україні.

Трамп відновив дію угоди про скасування мита на певні українські товари

Про це свідчить указ, опублікований Білим домом, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, таке рішення пов'язане з "досягнутим Україною прогресом щодо захисту інтелектуальної власності".

"Я зробив це, беручи до уваги, що Україна забезпечила адекватний і ефективний захист прав інтелектуальної власності. Україна домоглася прогресу в забезпеченні захисту прав інтелектуальної власності. З огляду на це, доцільно скасувати призупинення угоди про безмитну торгівлю відповідно до Генеральної системи преференцій щодо низки українських товарів", - йдеться в повідомленні Трампа.

Рішення набере сили через п'ять днів після опублікування.

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