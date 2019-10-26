Трамп відновив дію угоди про скасування мита на певні українські товари

Про це свідчить указ, опублікований Білим домом, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, таке рішення пов'язане з "досягнутим Україною прогресом щодо захисту інтелектуальної власності".

"Я зробив це, беручи до уваги, що Україна забезпечила адекватний і ефективний захист прав інтелектуальної власності. Україна домоглася прогресу в забезпеченні захисту прав інтелектуальної власності. З огляду на це, доцільно скасувати призупинення угоди про безмитну торгівлю відповідно до Генеральної системи преференцій щодо низки українських товарів", - йдеться в повідомленні Трампа.

Рішення набере сили через п'ять днів після опублікування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна підписала Програму співробітництва зі Всесвітньою організацією інтелектуальної власності