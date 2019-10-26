Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
26.10.19 09:32

У ніч на 27 жовтня українці переходять на зимовий час

Україна в ніч з 26 на 27 жовтня переходить на зимовий час.

У ніч на 27 жовтня українці переходять на зимовий час

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

О 4:00 стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад.

Порядок обчислення часу на території України визначено постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року №509: час другого часового поясу (київський час) із переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3:00 на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на 1 годину назад.

Правило переведення годинників навесні і восени було введено для більш ефективного використання світлового дня й економії електроенергії.

Читайте також: У день президентських виборів Україна перейшла на літній час

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100