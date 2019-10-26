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26.10.19 13:00

МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобов'язана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін

Відповідно до Конвенції ООН з морського права Україна не зобов'язана погоджувати вилов риби у своїх виняткових економічних зонах - це узгодження здійснюється на добровільних засадах.

МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобов'язана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін.

Цей коментар виник у результаті листа українського МЗС на запит Цензор.НЕТ про підписання нової угоди з РФ про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі. У ньому міністерство стверджує, що "відповідно до Конвенції ООН з морського права, якщо один і той же запас(и) асоційованих видів водних біоресурсів зустрічаються у виняткових економічних зонах двох або більше держав, то ці держави мають прямо або через відповідні субрегіональні або регіональні організації узгодити заходи, необхідні для координації і забезпечення збереження і збільшення таких запасів (стаття 68)".

Бабін, зі свого боку, спростовує сказане в листі.

"Насправді держави-сусіди по морю за Конвенцією не повинні, а можуть погоджувати заходи у сфері захисту збереження рибних запасів, і звичайно не зобов'язані це робити. Понад те, ці заходи можуть бути не двосторонніми, а в рамках передбачених Конвенцією міжнародних організацій (у Середземному і Чорному морях така структура, до речі, є і поширити її мандат на Азов не буде великою проблемою, було б бажання). Також ці заходи у виключній зоні можуть й узагалі не стосуватися вилову, а обмежуватися прикладом спільними науковими дослідженнями чи узгодженням дій рибзаводів із випуску в море малька", - пише він.

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Також Бабін зазначає, що виняткова морська економічна зона є лише маленькою частиною акваторії моря, а на інші зони (внутрішні морські води, територіальне море) саме ці норми Конвенції взагалі не поширюються

МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобовязана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін 01

Крім того, він наголошує на факті, що "рибні" чиновники не можуть пояснити, чому Україна не погоджує квоти на вилов, наприклад, з сусідніми Румунією чи Туреччиною.

"На тлі цієї цинічної спроби пресслужби МЗС ввести в оману як "Цензор", так і його читачів у настільки важливому і настільки корупційному і небезпечному питанні, допущена МЗС анекдотична помилка здається мені пророцтвом. Адже наведена пресслужбою норма Конвенції 1982 року аж ніяк не міститься в статті 68 цього договору, а становить частину 1 статті 63. А ось ця стаття 68 Конвенції дуже коротка і насправді називається "Сидячі види" ("Sedentary species")", - резюмує Бабин.

МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобовязана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін 02

МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобовязана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін 03
МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобовязана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін 04
МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобовязана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін 05
МЗС неправильно трактує пункти Конвенції ООН: Україна не зобовязана погоджувати рибні квоти з РФ, - Бабін 06

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