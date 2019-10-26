Заступника мера Дніпра Лисенка, підозрюваного в розкраданні 29,5 млн, відправили на 2 місяці в СІЗО з можливістю внести заставу 600 тис. грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прокуратуру Дніпропетровської області.

Лисенкові обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в більш ніж 600 тис. гривень.

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"За версією слідства, вказана особа разом з іншими посадовими особами міської ради та підприємства-підрядника підозрюється в привласненні 29 500 000 грн бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового моста в Дніпрі (ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України)", - сказано в повідомленні.

Михайла Лисенка затримали напередодні, в п'ятницю, 25 жовтня в аеропорту Харкова. Він прибув в Україну рейсом зі Стамбула. Лисенко тривалий час перебував за межами країни.

Як відомо, прокуратура Дніпропетровської області у вересні повідомила, що за фактом привласнення 29,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонту Нового моста в Дніпрі Лисенка та інших чиновників міськради оголосили в розшук. У мерії Дніпра пізніше повідомили, що Лисенко пішов у планову відпустку.