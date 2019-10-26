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26.10.19 16:08

Опубліковано указ про зміну голови Луганської ОДА: замість Комарницького - Гайдай

Сергія Гайдая призначено головою Луганської обласної державної адміністрації. Останні 3 місяці цю посаду обіймав Віталій Комарницький.

Опубліковано указ про зміну голови Луганської ОДА: замість Комарницького - Гайдай

Відповідний указ президента від 25 жовтня опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Гайдая Сергія Володимировича головою Луганської обласної державної адміністрації", - свідчить текст документа.

Ще одним указом Зеленський звільнив з посади голови Луганської ОДА Віктора Комарницького, який посів цю посаду 7 липня.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 жовтня Кабінет міністрів України погодив звільнення з посади голови Луганської обласної державної адміністрації Комарницького і призначення кандидатури Гайдая.

Сергій Гайдай з 2015 року - уродженець Сєвєродонецька, депутат у Мукачівській районній раді (Закарпатська обл.), з вересня 2015 по листопад 2018 року - голова Мукачівської райдержадміністрації.

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