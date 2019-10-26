Водій Audi на Луганщині наїхав на матір із дітьми - загинув 3-річний хлопчик

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, повідомляється, що інцидент стався в селі Малорязанцеве Попаснянського району. Водій автомобіля Audi-100 не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, наїхавши на дитячу коляску на узбіччі дороги, яким рухалася жінка з дітьми.

Унаслідок аварії трирічний хлопчик зазнав травм, від яких помер у кареті швидкої допомоги. Також тілесних ушкоджень зазнала мати дітей і дворічний хлопчик.

"Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому слідчим управлінням ГУНП у Луганській області за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула малолітня дитина", - йдеться в повідомленні.

Наразі водієві оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) КК.

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