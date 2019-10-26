Засуджений до довічного злочинець убив 21-річного конвоїра. ФОТО

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці колишній заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

"Уночі 25 жовтня 2019 року в спеціальному вагоні, призначеному для перевезення заарештованих, який рухався в складі пасажирського поїзда "Маріуполь-Львів", засуджений до довічного терміну Дмитро Бевзюк, щоб втекти втекти, напав на військовослужбовця Нацгвардії України, солдата, 1998 року народження, який від отриманих поранень загинув на місці", - написав він.

Загиблий від руки вбивці солдат Нацгвардії

Аброськін додав, що вбивцю жодним чином не покарають.

"Цьому звірові нічого не буде, бо він і так відбуває довічний термін і може вбивати, перебуваючи за ґратами, хоч щодня", - зауважив Аброськін.

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