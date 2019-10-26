Люди у військовій формі, з якими спілкувався Зеленський, нелегально перебувають у Золотому зі зброєю, - пресцентр ОС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"У поширеному сьогодні в соціальних мережах відео президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в населеному пункті Золоте Луганської області, поспілкувався з людьми у військовій формі", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що люди перебували в приватному будинку і назвалися добровольцями.

"Однак вони не є представниками жодних силових відомств або Збройних сил України, уповноважених перебувати та діяти в районі проведення операції Об'єднаних сил. Законом України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях", відомішим як Закон про операцію Об'єднаних сил, чітко визначаються категорії, які можуть перебувати в районі ООС зі зброєю.

Люди, які спілкувалися з президентом, не належать до жодної з цих категорій, а тому перебувають у Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи зазначений Закон про ООС. Цьому буде дано належну правову оцінку", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, 26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав у Золоте на Донбасі, де очікується розведення військ, узгоджене в Мінську.