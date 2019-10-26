Сайдік про миротворців ООН на Донбасі: Я не сказав би, що це наразі реально

Про це спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив в інтерв'ю Ukrlife, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не сказав би, що це наразі реально. Введення миротворців можливе, якщо сторони домовляться. Бо без взаємної згоди миротворці ООН не можуть бути на Донбасі. Потрібне рішення Радбезу ООН. І ми всі знаємо, хто є членом Ради безпеки (Росія - постійний член Радбезу ООН. - Ред.). Тому передумова - це загальна згода", - сказав Сайдік.

Він припустив, що можна було б створити спільну місію ООН та ОБСЄ.

"Я вважаю, що розумніше було б мати теоретично таку спільну місію, бо ОБСЄ вже давно там працює", - додав спецкоординатор.

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Переговори щодо розміщення на Донбасі миротворців ООН тривають із вересня 2017 року. У них беруть участь представники України, Росії, США, Німеччини та Франції.

Київ наполягає на тому, що миротворці мають бути присутніми на всій території Донбасу, зокрема на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Москва згодна на розміщення місії ООН лише на лінії зіткнення.

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