На Тернопільщині виявили дифтерію, захворів дорослий, - МОЗ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Міністерства охорони здоров'я у фейсбуці.

"Діагноз "дифтерія" у 47-річного чоловіка підтверджено лабораторно, повідомили в Центрі громадського здоров'я України. За оперативними даними, чоловік робив щеплення від дифтерії в 2017 році, але про наявність попередніх обов'язкових восьми щеплень за віком даних немає", - йдеться в повідомленні.

Хворий мешкає на межі Хмельницької та Тернопільської областей. Контактував із трьома особами, одна з яких - дитина. За місцем проживання пацієнта провели дезінфекцію.

"Щеплення від дифтерії рекомендується Календарем профілактичних щеплень не лише дітям, а й дорослим кожні 10 років після 16-річного віку. Україна забезпечена необхідною кількістю вакцин. Вакцинуватися можна у свого сімейного лікаря", - додали в МОЗ.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, цього тижня в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії. Інфекцію виявили у 15 студентів-іноземців Ужгородського національного університету.

У четвер, 24 жовтня, МОЗ підтвердив випадок дифтерії у 9-річного київського школяра. Хлопець не був вакцинований.