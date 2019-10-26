Координатора організації "КримЅОЅ" Ташеву призначено заступником представника президента в Криму

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Таміла Ташева з 1991 року проживала в Сімферополі після повернення її сім'ї до Криму з Узбекистану, закінчила факультет східних мов Таврійського університету. Була активною учасницею Помаранчевої революції і Революції Гідності. Після окупації Криму Російською Федерацією стала одним із засновників громадської організації "Крим SOS", яка інформує про ситуацію і порушення прав людини в окупованому Криму, надає допомогу внутрішньо переміщеним особам із Криму та Донбасу.

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20 лютого 2019 року Ташеву було нагороджено орденом княгині Ольги III ступеня "за громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних принципів демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, плідну громадську і волонтерську діяльність".

Була кандидатом у народні депутати під №26 у списку партії "Голос" на парламентських виборах 2019 року.