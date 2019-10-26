Координатора організації "КримЅОЅ" Ташеву призначено заступником представника президента в Криму

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Таміла Ташева з 1991 року проживала в Сімферополі після повернення її сім'ї до Криму з Узбекистану, закінчила факультет східних мов Таврійського університету. Була активною учасницею Помаранчевої революції і Революції Гідності. Після окупації Криму Російською Федерацією стала одним із засновників громадської організації "Крим SOS", яка інформує про ситуацію і порушення прав людини в окупованому Криму, надає допомогу внутрішньо переміщеним особам із Криму та Донбасу.
20 лютого 2019 року Ташеву було нагороджено орденом княгині Ольги III ступеня "за громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних принципів демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, плідну громадську і волонтерську діяльність".
Була кандидатом у народні депутати під №26 у списку партії "Голос" на парламентських виборах 2019 року.