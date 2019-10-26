Для захисту Золотого є армія і поліція, інші збройні формування там не потрібні, - помічник президента Єрмак

Його слова наводить головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у фейсбуці:

"Вчора президент приїхав на фронт у Золоте, і ми відразу вийшли на передову. Провели нараду з військовими, представили нового главу Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая. Президент перевірив готовність до розведення військ. Наступного ранку ми відвідали школу, поспілкувалися з вчителями, зайшли в місцевий магазин. Скрізь президент намагався поспілкуватися з людьми. Всі місцеві жителі виступають за розведення військ у цьому районі. Ми отримали підтримку людей. Але нам також сказали, що заїхали кілька груп озброєних людей у Золоте, і президент вирішив поспілкуватися також і з цими людьми. Одна з груп розташовувалася в будинку в Золотому, не на передовій. Там було близько 10 осіб із зареєстрованою зброєю та у формі. Президент також почав із ними розмову про мир, розведення військ. З ними розмовляли і місцеві жителі у нашій присутності, пояснювали. На жаль, ці люди були налаштовані на негатив. Тому конструктивного діалогу не вийшло. Наприкінці президент сказав: "Знаю, що є зброя. Приберіть. Ви перебуваєте тут зі зброєю незаконно". Для захисту Золотого є армія, є поліція, інші збройні формування там не потрібні. Безпеку людей буде гарантовано".

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Нагадаємо, Володимир Зеленський провів дві доби в Золотому, їздив на передову, спілкувався з місцевими жителями, а також учасниками акції "Ні - капітуляції".