Окупанти РФ вчора 21 раз порушили перемир'я на сході: втрат немає

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентру ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів:

неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів;

двічі біля Мар'їнки - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Талаківки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

біля Красногорівки - з СПГ;

неподалік Павлополя – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 14 обстрілів:

п'ять разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Хутора Вільного – з підствольних гранатометів

двічі біля Золотого (поза межами ділянки розведення) – зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;

неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 82 мм, РПГ та великокаліберних кулеметів;

біля Зайцевого – з мінометів калібру 120 і 82 мм та великокаліберних кулеметів;

поблизу Світлодарська – зі стрілецької зброї;

у районі Новгородського – з мінометів калібру 82 мм великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Вчора, 26 жовтня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.

Всі обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поблизу Луганського – з великокаліберних кулеметів;

біля Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

поблизу Світлодарська – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.



