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27.10.19 08:40

Окупанти РФ вчора 21 раз порушили перемир'я на сході: втрат немає

26 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Окупанти РФ вчора 21 раз порушили перемир'я на сході: втрат немає

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентру ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів:
неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів;
двічі біля Мар'їнки - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поблизу Талаківки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
біля Красногорівки - з СПГ;
неподалік Павлополя – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 14 обстрілів:
п'ять разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
неподалік Хутора Вільного – з підствольних гранатометів
двічі біля Золотого (поза межами ділянки розведення) – зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;
неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 82 мм, РПГ та великокаліберних кулеметів;
біля Зайцевого – з мінометів калібру 120 і 82 мм та великокаліберних кулеметів;
поблизу Світлодарська – зі стрілецької зброї;
у районі Новгородського – з мінометів калібру 82 мм великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Вчора, 26 жовтня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.
Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.
Всі обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
поблизу Луганського – з великокаліберних кулеметів;
біля Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
поблизу Світлодарська – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Окупанти РФ вчора 21 раз порушили перемиря на сході: втрат немає 01
Окупанти РФ вчора 21 раз порушили перемиря на сході: втрат немає 02

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