Суд у Кривому Розі виніс вирок чоловікові за футболку з комуністичною символікою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Главком" із посиланням на вирок суду.

Чоловік був визнаний винним у порушенні ч. 1 ст. 436-1 КК України.

За матеріалами справи, 14 червня приблизно з 11:00 до 17:00 години обвинувачений, перебуваючи у громадському місці біля торгово-розважального центру "Плаза" у Кривому Розі, був одягнений у футболку червоного кольору із зображенням на фронтальній частині державного герба СРСР, який складається з серпа, молота і п`ятикутної зірки. Ці елементи підпадають під заборону українського законодавства, що передбачає позбавлення волі до п’яти років.



Під час підготовчого судового засідання обвинувачений повідомив про укладання угоди про визнання винуватості. У суді він підтвердив, що визнає себе винним у скоєнні цього злочину.

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Окремо суд поклав на мешканця Кривого Рогу ряд зобов’язань: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.