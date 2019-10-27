США ліквідували в Сирії лідера ІДІЛ аль-Багдаді, - ЗМІ

Про це повідомили різні західні ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, неназваний американський військовий розкрив виданню Newsweek подробиці операції з ліквідації аль-Багдаді. Американці спиралися на дані розвідки, зокрема спостереження за місцем, де міг переховуватися лідер ІД, у районі населеного пункту Бариш на півночі провінції Ідліб. Турецькі союзники по НАТО не були поставлені до відома.

Під час операції був задіяний спецназ армії США "Дельта". Дві дружини аль-Багдаді і сам ватажок ІД підірвали себе за допомогою жилетів смертників, наразі триває впізнання терориста по ДНК. Після операції ВПС США завдали авіаудар по будинку аль-Багдаді, щоб той не став "місцем поклоніння".

Крім того президент США Дональд Трамп повідомив у Twitter, що "сталося щось дуже важливе!", а Білий дім зі свого боку анонсував "важливу заяву" американського лідера, передає CNBC.

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