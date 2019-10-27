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27.10.19 11:46

"Сором за президента і гордість за бійця", - Сенцов про розмову Зеленського з "азовцем" Янтарем

Колишній український політв'язень, а нині громадський діяч Олег Сенцов сказав, що йому соромно за президента України Володимира Зеленського після його спілкування з добровольцем "Азова" Денисом Янтарем в Золотому.

"Сором за президента і гордість за бійця", - Сенцов про розмову Зеленського з "азовцем" Янтарем

Про це Сенцов написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Переглянув вчорашнє гучне відео стендапа з серії #янелох. В результаті: сором за президента і гордість за добровольця. Не пишу про військових, бо не відчуваю на це морального права, оскільки не був на війні. Хочеться лише сказати їм дякую за те, що у нас все ще є своя країна", - зазначив він.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів дві доби в прифронтовому Золотому, з'їздив на передову, а також поспілкувався з місцевими жителями і учасниками акції "Ні - капітуляції".

Сором за президента і гордість за бійця, - Сенцов про розмову Зеленського з азовцем Янтарем 01

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