600 тис. застави за заступника мера Дніпра Лисенка, підозрюваного в розкраданні 29,5 млн, внесено

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".

За словами джерела агентства в правоохоронних органах, Лисенко вийде на роботу вже 28 жовтня.

Зазначається, що застава була внесена відразу після обрання запобіжного заходу, і в СІЗО Лисенко не потрапив.

Михайла Лисенка затримали напередодні, в п'ятницю, 25 жовтня в аеропорту Харкова. Він прибув в Україну рейсом зі Стамбула. Лисенко тривалий час перебував за межами країни.

Як відомо, прокуратура Дніпропетровської області у вересні повідомила, що за фактом привласнення 29,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонту Нового моста в Дніпрі Лисенко та інших чиновників міськради оголосили в розшук. У мерії Дніпра пізніше повідомили, що Лисенко пішов у планову відпустку.