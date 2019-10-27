Дніпро, Одеса, Кривий Ріг, Львів, Кам'янське, - ДСНС назвала міста із забрудненим повітрям

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Станом на 27 жовтня значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано.

Концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України не відзначає.

На території України утримується антициклонічний характер погоди, що зумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 м (інверсія), відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани. Ці фактори сприяють накопиченню в приземному шарі забруднюючих речовин.

Разом з тим, значного зростання рівнів забруднення повітря не спостерігається. Незначні перевищення гранично допустимих концентрацій мають місце лише в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам´янському.

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У службі нагадали, що з метою посилення моніторингу атмосферного повітря у місті Києві мережу постів (16 постів) метеоспостережень центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського переведено на посилений режим роботи.