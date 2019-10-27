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27.10.19 13:55

11 бійців із України приймуть сьогодні участь у Марафоні морської піхоти в США

27 жовтня в Вашингтоні 44 раз відбудеться Марафон морської піхоти США. Україну представлятимуть 11 військовослужбовців, вперше в складі нашої делегації буде дівчина.

11 бійців із України приймуть сьогодні участь у Марафоні морської піхоти в США

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"Дистанцію повного марафону (42 кілометри) пробіжать Валентин Дерело, Владислав Куць, Тарас Забожчук, Дмитро Туревич, Богдан Оксентюк та Олександр Бабич . Разом із командою буде бігти тренер Наталія Крушинська, яка тренує ветеранів, у тому числі учасників команди Марафону морської піхоти США" – розповів  уповноважений президента України з питань реабілітації учасників АТО Вадим Свириденко.

Уперше у складі збірної України є дівчина, це Ольга Бенда, яка бігтиме 10-кілометрову дистанцію. Також у забігу беруть участь Юрій Козловський, офіцер військово-морських сил ЗСУ Олексій Бобчанець, "кіборг" Олександр Терещенко, якого супроводжуватиме ветеран Костянтин Винниченко.

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Організацію, тренування команди та участь її у марафоні підтримали ветеранські та благодійні організації. У США українців прийматиме благодійна організація Allied Forces Foundation, команду підтримуватимуть українські діаспорні організації та українські дипломати.

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