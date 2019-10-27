В Ужгород із сусідніх областей привезли 8 доз сироватки проти дифтерії

Антитоксин доставили в місто спецтранспортом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Закарпатський обласний центр здоров'я. По 3 флакони дали Львівська і Чернівецька області, ще два - Івано-Франківська.

"Ще 100 флаконів антитоксину придбала Індія. Наразі перевіряється наявність реєстрації цього препарату в Україні. Якщо він відповідатиме всім вимогам, то вже 30 жовтня його доставлять літаком в Ужгород. Наразі стан хворих на дифтерію стабільний, нових випадків захворювання не виявлено", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, цього тижня в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії. Інфекцію виявили у 15 студентів-іноземців Ужгородського національного університету.

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У середу, 23 жовтня для чотирьох інфікованих використали всю наявну в області сироватку проти дифтерії - 8 доз. У четвер, 24 жовтня на спеціальному засіданні комісії в Міністерстві охорони здоров'я було вирішено направити в Закарпатті ще 20 доз антидифтерійної сироватки.

Адміністрація Ужгородського національного університету також звернулася за допомогою надати 100 доз вакцини в посольство Індії (хворі студенти - громадяни цієї країни). Очікують, що вакцина з Індії надійде в Закарпаття наступного тижня.