РФ може оголосити в розшук звільнених українських моряків, - Полозов

Про це він сказав в коментарі кореспонденту "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"Є дуже серйозна небезпека, що російська влада може оголосити моряків у розшук, якщо вони не будуть з'являтися за викликом слідчого або в суд", - зазначив Полозов.

Адвокат нагадав, що моряки залишаються в статусі обвинувачуваних в Росії, а їхня справа перебуває в стадії ознайомлення з матеріалами стороною захисту.

"Після звільнення моряків було прийнято рішення розформувати команду адвокатів, далі цією справою займаюся я. Зараз справа перебуває в стадії ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Я знайомлюся з письмовими матеріалами, плануємо, що в листопаді будемо знайомитися з речовими доказами. Справу не припинено, природно, будемо працювати на кінцевий результат, на те, щоб будь-які негативні наслідки захоплення моряків для них в майбутньому ніяк не відгукнулися, для того, щоб цю справу припинити в цілому", - пояснив адвокат.

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Нагадаємо, ВМС ЗС України від 25 листопада 2018 повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації здійснили агресивні дії проти українських суден, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивка і леєрне огородження, а також втрачений рятувальний пліт. При цьому ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.