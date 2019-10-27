НАБУ подало проти Гладковського ще один позов, - адвокат

Про це заявив його адвокат Руслан Волинець. Відповідне повідомлення розміщено на сайті корпорації "Богдан", якою керує Гладковський, інформує Цензор.НЕТ.

За словами адвоката, НАБУ звернулося до суду з вимогою притягнути Гладковського до відповідальності за неприбуття на виклик детективів на підставі статті 139 КПК України.

"Звинувачення проти Гладковського надумані, оскільки детективи НАБУ були попереджені у встановлені законом порядку терміни про причини неможливості прибуття у визначений ними день та час",- зазначив Волинець.

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Йдеться про допит, який повинен був відбутися 19 липня. У цей день НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ВАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" і спортивному клубі "5 елемент", що належать Глладковському. А самого ексзаступника секретаря РНБО чекали в НАБУ для участі в слідчому експерименті, але він не прийшов.

Захисник Гладковського Волинець стверджує, що липнева поїздка Гладковського за кордон була запланована ним ще в травні поточного року, а не за день до допиту, як кажуть в НАБУ, про що свідчить купівля квитків на літак.

Засідання за новим обвинуваченням відбудеться в понеділок, 28 жовтняо 9:30 у Вищому антикорупційному суді України, додав адвокат.

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

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У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

.21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Того ж дня він покинув Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.