Милованов запропонував своє бачення податкової реформи: Скасування ЄСВ і максимальне зниження ПДФО

Таку думку висловив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

Розмірковуючи над питанням, звідки взяти податки на оплату вчителів, лікарів, пожежників, вчених, і на пенсії, Милованов пропонує збільшити податки на активи - нерухомість тощо, і залишити ПДВ.

"Я розумію, що на сьогодні це неможливо, але я би розглянув таку податкову реформу.

1. Відмінити ЄСВ.

2. Максимально знизити податок на дохід фізичної особи.

3. Для компенсації, підняти податок на нерухомість.

4. Також для компенсації, підняти податок на землю та інші активи.

5. Покращити збір податків на нерухомість та інші активи.

6. Не чіпати ПДВ. Покращити його збір.

7. Продовжувати детінізацію економіки прямими і непрямими методами.

8. Надавати державну підтримку бізнесу тільки за умови роботи відкрито та створення достатньої кількості робочих місць.

Всі ці 8 пунктів - до обговорення. Ідея цих пунктів - зняти з порядку денного питання ФОПів, забезпечити стимули для створення робочих місць,

Підвищення зарплат, та зменшення безробіття", - написав Милованов, пропонуючи дискусію щодо озвученої ідеї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсторонений глава Аграрного фонду Радченко - Милованову: "Вас втягують у процес рейдерського захоплення підприємства"

При цьому міністр підкреслив, що на практиці змінювати систему податків дуже складно.

"Тому що є великі видатки - на оборону, поліцію, допомогу бідним, розвиток інфраструктури, інші капітальні інвестиції, медицину, освіту та науку. І будь-яка радикальна зміна податків може розбалансувати надходження і залишити певні важливі частини суспільства без фінансування. Але обговорювати потенційні зміни - важливо і корисно", - підсумував він.



