Зневага до добровольців призведе не до миру, а до гніву, - Вакарчук

Про це він заявив у себе в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Вакарчук нагадав, що в 2014 році добровольці допомогли врятувати Україну.

"У час, коли наша армія перебувала в дуже складному стані, саме ті, кого ми називаємо АТОшниками – люди різних професій, різного походження, російсько- і україномовні – стояли в чергах до військоматів.

Деякі з них створили добробати. Добробати часто були єдиною опорою України на важливих ділянках фронту.

Сьогодні головне слово, яке потрібно сказати нашим добровольцям: "Дякуємо!"

А будь-які слова, сказані зневажливо, особливо офіційними особами – не призведуть до миру. А призведуть до гніву. А гнів не знає слова "Ви". Гнів завжди на "ти", - наголосив він.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів дві доби в прифронтовому Золотому, з'їздив на передову, а також поспілкувався з місцевими жителями і учасниками акції "Ні - капітуляції".