Зеленський: Втратити підтримку 1 + 1 або образити Коломойського не боюся

Про це він сказав в інтерв'ю The New Yorker, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час розмови з журналістом Джошуа Яффа, що проживає в Москві, Зеленський запевнив, що не збирається давати Коломойському ніяких привілеїв і наполягатиме на тому, щоб той витратився на соціальні та інфраструктурні об'єкти, як вже зробили Рінат Ахметов (купив автомобілі швидкої допомоги) і Віктор Пінчук ( купив квартири звільненим з полону морякам).

"Давай так, минуле в минулому ... Але прийшов час віддати більшу частину твоїх грошей на соціальні проєкти та відновлення Донбасу", - цитує видання слова Зеленського в розмовах з олігархами.

За словами президента, він зовсім не переймається про те, що Коломойський може не піти назустріч.

"Якщо телеканал (Коломойського. - Ред.) після цього обернеться проти мене, тоді ми зрозуміємо, що він не хоче жити по-іншому", - сказав Зеленський.

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