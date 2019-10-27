"Він помер як собака", - Трамп оголосив про ліквідацію ватажка ІДІЛ аль-Багдаді

Трамп розповів, що операція з ліквідації аль-Багдаді була "дуже і дуже небезпечною", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

Американський президент зазначив, що під час операції збройних сил в США в сирійському Ідлібі було знищено також багато спільників аль-Багдаді.

Трамп назвав сьогоднішній день "великим для Америки" і заявив, що аль-Багдаді "помер як собака".

За словами глави Білого дому, аль-Багдаді "боягузливо тікав" і підірвав пояс смертника. Трамп додав, що разом з аль-Багдаді загинули троє його дітей. "Він помер як собака, як боягуз", - сказав президент США.

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Аль-Багдаді був проголошений лідером ІДІЛ 16 травня 2010 року після смерті його попередника Абу Омара аль-Багдаді. У ЗМІ не раз з'являлася інформація про його загибель, яку пізніше спростовували.

У травні 2018 року в МВС Іраку заявили, що ватажок ІДІЛ, ймовірно, переховується в Сирії.

29 квітня 2019 року аль-Багдаді вперше за останні п'ять років з'явився на відео. Останній раз Багдаді був перед камерами, коли виступав з проповіддю у Великій мечеті аль-Нурі в Мосулі (Ірак) в липні 2014 року.

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26 жовтня видання Newsweek з посиланням на представника Пентагону написало про проведену американськими військовими спецоперацію з ліквідації аль-Багдаді. За даними співрозмовника видання, міністерство оборони заявило Білому дому, що у них є "висока впевненість" у тому, що загиблий в результаті спецоперації - саме аль-Багдаді, але перевірку ще не завершено. Джерело каже, що птриває ДНК-і біометричне тестування.