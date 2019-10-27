Хор імені Верьовки не каратимуть за пісню про згорілий будинок Гонтаревої, - Бородянський

Про це Бородянський сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Є речі, які перебувають у культурній площині. І не завжди в культурній площині має бути покарання. Покарання в тому розумінні, як хтось вважає, що треба когось чогось позбавити тощо. Це ж була ціннісна річ, тобто що можна, а що не можна, що добре, а що погано", - сказав Бородянський.

"Те, що сталося, на мій погляд, неприпустимо. Воно не смертельно, воно неприпустимо. Я вважаю, що треба зробити висновки всім і більше так не робити", - додав міністр.

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Глава Мінкульту анонсував поступовий перехід національних музичних колективів на проєктне фінансування.

"Якість і кількість культурного контенту мають збільшуватися. І всі наші зусилля будуть спрямовані на це. Чи призведе це до зміни форм фінансування? Так. Я думаю, що ми поступово будемо переходити на формати проєктного фінансування, як це зараз робить Український культурний фонд", - сказав він.

Водночас міністр зазначив, що перехід на проєктне фінансування відбудеться не відразу.

"Бо ми хочемо зберегти те надбання, ту спадщину, які у нас є, але ми хочемо їх покращувати, і щоб це покращення було зашите всередину тієї системи, яку ми будемо будувати", - зазначив Бородянський.

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Нагадаємо, пісню про згорілий будинок Гонтаревої, що прозвучала в ефірі випуску "Кварталу 95" 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала". "Хата горить у Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валеріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)". "Мораль проста – хата згоріла від стида". "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на 17 вересня унаслідок підпалу. Будівля вигоріла практично повністю, оскільки вогнищ пожежі було кілька.