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27.10.19 20:29

Білецький - Зеленському: Якщо ви спробуєте викинути ветеранів із Золотого, там буде тисяча людей, а якщо з тисячею не вийде, то десять тисяч. ВIДЕО

Лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом не намагатися вигнати із Золотого ветеранів, які виступають проти розведення військ.

Білецький - Зеленському: Якщо ви спробуєте викинути ветеранів із Золотого, там буде тисяча людей, а якщо з тисячею не вийде, то десять тисяч. ВIДЕО

Відповідне відео опубліковано на каналі Андрія Білецького в ютубі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ветерани залишаться в Золотому, бо вони мають таке право. Мають право на особисту думку, яку вони висловлюють президенту цієї країни. Вони здобули це право своєю кров'ю. Вони мають право перебувати не в Києві в Офісі президента чи в зручній квартирі. Вони мають право перебувати в Золотому для того, щоб наші позиції, які були кров'ю відвойовані, не здавали", - заявив Білецький.

Він додав, що захисники України не вважають президента своїм ворогом.

"Але якщо ви вирішите ці погрози виконувати - а у нас є такі ознаки - викинете звідти ветеранів, то замість кількох десятків людей наступного тижня буде там тисяча. А якщо з тисячею не вийде, то там буде десять тисяч", - пообіцяв лідер "Національного корпусу".

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"Хто у вас загинув? Хто з ваших друзів зазнав поранення на фронті? Друзів особистих. Хоча б хтось із вашого найближчого оточення, родичі тощо пішов воювати? Загинув, був поранений? Ви нічого про це не знаєте. А ми це прекрасно знаємо, прекрасно розуміємо", - додав Білецький.

"Нас не зламали 2014-2015 роки. Нас не зламала величезна навала, яка сунула тоді зі сходу. Ви думаєте, що нас зламає що? Ваше бажання домовитися з ворогом за будь-яку ціну? Україна цю ціну заплатила. Не ви її заплатили. Тому не вам все-таки вирішувати, чи віддавати нашу територію, чи ні. А, зокрема, кожному з нас, тим людям, які дотичні до оборони цієї країни, її захисту", - підсумував він.

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Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там із ветеранами.

Після цього штаб операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються покидати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

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