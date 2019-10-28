Зменшення розміру субсидій цього року точно не буде, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Субсидії зменшені цього року точно не будуть. І цей опалювальний сезон, усі ті, хто їх оформили, пройдуть на тих умовах, на яких вони вже оформили. І принцип оформлення субсидій також не змінюється і наступного року", - зазначив глава уряду.

Він пояснив, що ті сім'ї, які отримують менші доходи, а отже, потребують від держави більшого захисту, отримуватимуть більші субсидії.

Гончарук також підтвердив намір уряду досягти показника, щоб у середньому сім'я витрачала на комунальні послуги не більше 15% від сукупного доходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В опалювальному сезоні 2019-2020 субсидії отримуватимуть усі, хто їх потребує, - Гончарук

"У межах цього показника ми і будемо триматися", - запевнив глава Кабміну.

Нагадаємо, раніше Кабмін підвищив на 5% норму витрат на компослуги для отримання субсидій. Також Рада посилила контроль за виплатою субсидій і соцдопомоги.