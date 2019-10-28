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28.10.19 08:10

Розробка законопроєкту про особливий статус Донбасу багато в чому залежатиме від переговорів у нормандському форматі, - Разумков

Розробка законопроєкту про особливий статус Донбасу залежатиме від переговорів у нормандському форматі.

Розробка законопроєкту про особливий статус Донбасу багато в чому залежатиме від переговорів у нормандському форматі, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю програми Факти тижня на ICTV.

"Червона лінія для будь-якої держави - це територіальна цілісність і захист прав громадян", - сказав він.

Разумков також нагадав, що наприкінці цього року завершується дія чинного закону про статус Донбасу - він закінчується 31 грудня 2019 року.

"Так, справді, закон закінчується наприкінці року і нам треба буде новий законопроєкт вносити, а після цього ухвалювати. Я думаю, дуже багато залежатиме від нормандських переговорів і від цього будемо рухатися", - сказав Разумков.

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Нагадаємо, чинний закон було введено в дію в 2014 році і продовжено до 31 грудня 2019 року.

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