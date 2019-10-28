Показуха нас не вразила. Контрабанда не припиняється, - Гончарук після візиту до Чернівців пообіцяв змінити керівництво митниць в областях

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав на своєму YouTube-каналі "Чашка прем'єра".

Прем'єр повідомив, що зустрічався з американською торговельною палатою, де представники бізнесу заявили, що одна з головних проблем, яку вони висвітлювали, - це контрабанда. Тому він поїхав на митний пункт у Чернівцях з головою Державної митної служби Максимом Нефьодовим.

"Звичайно, вони добре підготувалися до нашого візиту. Все чистенько, немає черг, задоволені водії, майже працює сканер і так далі і тому подібне. Звичайно, ця показуха нас не вразила. Ми розуміємо, що контрабанда не припиняється. Усі ті звіти з конфіскацією сотень пар капців і десятків пляшок шампанського як демонстрація шаленої боротьби з контрабандою, звісно, нас не вразили. Ми максимально швидко зробимо все, щоб керівництво митниць в областях змінилося", - сказав Гончарук.

Він також зазначив, що приміщення ДМС у Чернівцях орендують в особи, яку експерти пов'язують з одним із кланів, який займається контрабандою. У зв'язку з цим прем'єр доручив знайти нове приміщення для митниці області і звернувся до генпрокурора Рябошапки з проханням замінити керівника обласної прокуратури.

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"Не може за порядного прокурора протягом двох років тривати системна контрабанда", - сказав прем'єр.