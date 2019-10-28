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28.10.19 09:58

Норвегія виділить Україні майже $4 млн на проєкт у сфері охорони здоров'я, включно з реабілітацією військовослужбовців, - посол Яцюк

Україна і Норвегія розпочинають поглиблене співробітництво у сфері охорони здоров'я.

Норвегія виділить Україні майже $4 млн на проєкт у сфері охорони здоров'я, включно з реабілітацією військовослужбовців, - посол Яцюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав посол України в Королівстві Норвегія Вячеслав Яцюк.

"Уряд України вітає рішення Уряду Норвегії щодо реалізації трирічного проєкту співпраці між Україною та Норвегією у сфері охорони здоров’я. Це рішення відкриває шлях до започаткування нового важливого напряму змістовного та взаємовигідного співробітництва між нашими двома державами", – сказав він.

Ключова увага у рамках проєкту буде зосереджена на підтримці реформування системи охорони здоров’я в Україні.

"Особливо важливе значення для України має те, що одна з головних цілей проєкту спрямована на поліпшення послуг української медицини у сфері фізичної та психологічної реабілітації, що надаються пораненим українським військовослужбовцям та іншим постраждалим громадянам", – зазначив посол.

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Проєкт також передбачає співпрацю у захисті від інфекційних захворювань та профілактиці і лікуванні окремих видів хвороб.

До втілення проєкту, яке розпочнеться вже в поточному році, будуть залучені низка лікувальних та науково-дослідницьких закладів України та Норвегії. Від української сторони реалізація проєкту координуватиметься Міністерством охорони здоров’я України, від норвезької сторони – Міністерством охорони здоров’я та соціальних служб Норвегії.

Витрати, пов’язані з реалізацією проєкту, будуть розподілені між Україною та Норвегією.

"Уряд України високо цінує рішення Уряду Норвегії виділити на цілі фінансування проєкту 37 мільйонів норвезьких крон (близько 4 мільйонів доларів США)", – підкреслив Яцюк.

Український дипломат висловив окрему вдячність відповідальним представникам норвезьких та українських державних установ та організацій, зусилля яких сприяли започаткуванню нового надзвичайно важливого виміру взаємодії в українсько-норвезькому партнерстві.

Норвегія виділить Україні майже $4 млн на проєкт у сфері охорони здоровя, включно з реабілітацією військовослужбовців, - посол Яцюк 01

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