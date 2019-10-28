Внаслідок блокади Україна купує донбаське вугілля через посередників, - Зеленський

Один з активістів сказав президенту, що зараз на непідконтрольну територію возять продукти контрабандою, на що Зеленський відповів: "Стільки, скільки ми за вугілля платимо, через те, що у нас блокада, - ці продукти, які кудись возяться, - просто нуль", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

За словами Зеленського, це вугілля раніше купувалося за допомогою формули "Роттердам +" і через Росію, а зараз - через Білорусь, РФ та інші країни. Президент, підкреслив, що "Роттердама +" вже не існує. "Але ми в підсумку купуємо українське вугілля. Тому що у нас блокада і ми звідти не беремо товар. У чому взагалі сенс, на фіга ми своє ж вугілля купуємо [через посередників]?" - додав Зеленський.

На репліку активіста, що якщо Україна буде купувати вугілля у терористів "ДНР" і "ЛНР", то буде спонсорувати терористів, президент сказав: "Тобто, я краще тоді купую через білорусів, віддаю гроші білорусам, віддаю гроші росіянам, а вони їм ["Л-ДНР"] платять? Пацани, що ви таке мелете? Ви [вже] купуєте це вугілля".

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