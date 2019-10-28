Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
28.10.19 10:51

Зайва бюрократія і витрати: Дубілет виступає за скасування меддовідок на роботу і в басейн

Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет виступає за скасування вимоги деяких медичних довідок.

Зайва бюрократія і витрати: Дубілет виступає за скасування меддовідок на роботу і в басейн

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні є таке явище, як медичні довідки, які наша держава вимагає в найнесподіваніших місцях. Наприклад, у держслужбовців під час прийому на роботу вимагають дві медичні довідки (психіатр і нарколог). Або славнозвісна довідка в басейн. Наскільки ці вимоги виправдані?" - зазначає Дубілет.

За словами міністра, з одного боку, вони призводять до зайвої бюрократії, витрат і навантаженні на лікарні, а самі довідки часто просто продаються. З іншого боку, можливо, це робить позитивний вплив на здоров'я українців.

Читайте також: У Кабміні хочуть, щоб закони і постанови друкували на сайтах, а не в "Голосі України" та "Урядовому кур'єрі"

"У Західних країнах такого зазвичай немає. Для мене це аргумент на користь скасування таких вимог", - підкреслив Дубілет.

Зайва бюрократія і витрати: Дубілет виступає за скасування меддовідок на роботу і в басейн 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100