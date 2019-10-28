Будь-яка війна закінчується дипломатією, і в нас так буде, - Зеленський

Про це він сказав на зустрічі з добровольцями в Золотому, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми можемо і не вирішити всю цю історію, може бути. Але ми хочемо і хоча б намагаємося це зробити. Питання не в швидкості, тому що Північна і Південна Корея досі різні країни різного рівня. Але [там] не вбивають людей. Будь-яка війна закінчується дипломатією. Так усюди було і буде у світі. І в нас так буде", - сказав Зеленський.

Він додав, що дипломатичний шлях передбачає спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним, "а розведення - умова Мінська, за якої в мене є можливість взагалі з ними говорити".

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Зауваження про те, що розмову з Росією потрібно вести з позиції сили, коли економіка стане сильнішою, Зеленський відкинув.

"Економіка будь-якої країни - дві речі: робочі місця та інвестиції. Країна, в якій війна, - інвестиції нуль. Країна, в якій війна, робочі місця ніколи не додаються, а тільки зменшуються. Знаєш, іноді краще заморозити якийсь рух, щоб вирости, як Південна Корея. Поки стріляють - економіки не буде", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів дві доби в прифронтовому Золотому, з'їздив на передову, а також поспілкувався з місцевими жителями та учасниками акції "Ні - капітуляції".