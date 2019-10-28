Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації держпідприємств, - заступниця голови ОП Ковалів

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця глави Офісу Президента Юлія Ковалів.

"Президент України підписав закон про скасування списку об'єктів, заборонених до приватизації. Цей закон у нас діяв із 1999 року і протягом останніх років це був один з найбільших бар'єрів, який не дозволяв запустити по-справжньому велику приватизацію в Україні", - сказала Ковалів.

Нагадаємо, 2 жовтня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №1054-1, який пропонує скасувати перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

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