У 2019 році очікуємо близько $12 млрд переказів заробітчан в Україну, - заступник міністра економіки Ніколайчук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук.

Він зазначив, що перекази заробітчан є важливою частиною платіжного балансу України.

"Це понад 11 мільярдів доларів минулого року. І не виключено, що цього року може бути десь 12 мільярдів. Ці перекази від мігрантів є не тільки серйозним джерелом валютних надходжень у країну, а й істотно впливають на обмінний курс. Ці потоки стрімко зросли за останні п'ять років. У майбутньому вже не очікуємо такого стрімкого зростання переказів від мігрантів", - заявив Ніколайчук.

Заступник міністра економіки зазначив, що вже в цьому році темпи міграції істотно сповільнилися.

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"Тому в майбутньому очікуємо збільшення обсягу валюти з-за кордону не за рахунок додаткової міграції, а за рахунок зростання номінальних доходів "заробітчан", - зазначив він.