"Відповідав чесно і не знає, хто із членів комітету причетний": Дубінський опублікував висновок за результатами дослідження на поліграфі. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Дубінський Олександр Анатолійович правдиво відповів на всі запитання щодо своєї непричетності до домовленості, очікування та отримання неправомірної грошової винагороди за голосування проти проєкту 2047 і не знає, хто із членів комітету причетний до цього. Додатково встановлено, що за час роботи у Верховній Раді опитуваний не отримував грошових винагород чи будь-яких інших за сприяння в просуванні законопроєктів на прохання яких-небудь осіб", - йдеться у висновку.

У розмові перед тестом Дубінський повідомив, що про нібито отримання грошової винагороди в сумі $30 тис. за голосування проти законопроєкту №2047 він не домовлявся, "ніколи не мав намірів отримати, не очікував жодної винагороди ні від кого і не отримував її". Крім того, нардеп зазначив, що йому невідомо, хто із членів очолюваного ним комітету отримував таку грошову винагороду.

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Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні".

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