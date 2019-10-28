ДБР відкрило кримінальну справу проти співробітників колонії, які побили онкохвору ув’язнену в Дніпрі, - Варченко

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Днями розпочали кримінальне провадження за ст. 127 КК України (катування) щодо працівників однієї з установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України. Приводом послугувало звернення Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Отже, за попередньою інформацією, працівники згаданої установи не забезпечили надання медичної допомоги онкохворій ув’язненій", - йдеться в повідомленні.

Жінка подала позов до Європейського суду з прав людини й виграла справу. ЄСПЛ зобов’язав Україну вжити заходів щодо дотримання вимог ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі Конвенція), якою заборонено катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність поводження або покарання.

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"Втім, на цьому історія не завершилася. Зі слів уповноваженого з прав людини, після вердикту суду онкохвору ув’язнену перевели до іншої установи виконання покарань. Проте під час транспортування працівники установи, які її супроводжували, ймовірно побили її, завдавши тілесних ушкоджень. Як йдеться у заяві, жінка припускає, що у такий спосіб службовці помстилися їй за те, що поскаржилася до ЄСПЛ", - розповіла Варченко.

Зараз слідчі Центрального апарату ДБР здійснюють невідкладні слідчі дії і намагаються встановити всі обставини справи.