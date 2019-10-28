У міру того, як Зеленський змусить виконувати свої накази, можна буде говорити про підготовку до розведення сил на Донбасі, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми стежили з великою увагою (за поїздкою Зеленського, - ред.). Деякі діалоги (між українським лідером і представниками добровольчих батальйонів, - ред.), які мали місце, висвітили на повний зріст наявні проблеми і показали першоджерело цих проблем", - зазначив Пєсков.

"Ми сподіваємося, що в міру того, як президент України змусить такі підрозділи виконувати власні накази, можна буде говорити про підготовку до розведення, що є важливо складовою частиною підготовки до проведення саміту", - зазначив прессекретар президента РФ.

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Нагадаємо, 26 жовтня було оприлюднено фрагмент розмови Зеленського з добровольцями в Золотому Луганської області. Президент сказав їм, що, за його інформацією, місцеві жителі підтримують розведення військ. Добровольці стали його переконувати в зворотному. Зеленський сказав добровольцю на ім'я Денис, що він знає про те, що вони зберігають в будинку зброю, і попросив вивезти її з Золотого. У відповідь чоловік почав говорити президенту про акції "Ні капітуляції". "Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав: зброю прибери. А ти мене не переводь на акції", - заявив президент.

27 жовтня Зеленський оприлюднив у Facebook відео своєї дводенної поїздки в Золоте Луганської області. Крім кадрів зустрічі з українськими військовими і місцевими жителями, на запису є розширена версія розмови президента з добровольцями.