Зеленського звинуватили у зустрічі з підставними вчителями в Золотому, глава Луганської ОДА Гайдай спростував звинувачення. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факты.

Користувач Twitter під ніком Himikus написав про те, що такої школи в Золотому вже немає, а самі вчителі в 2014 звали Путіна та агітували за Росію. "Як вже цей бл ... цирк задовбав! Актор, який грає роль президента, вирішує нашу долю, долю країни з акторами, які грають роль вчителів", - написав він і опублікував яскраве фото, яке говорить сама за себе.

Інший користувач Faberum навів витяг з Єдиного держреєстру реєстрації підприємств і підприємців, припустивши, що ця школа, ймовірно, вже не працює.

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Зазначимо, що в сервісі Opendatabot, який моніторить дані про реєстрації всіх українських компаній і установ, дійсно йдеться, що установа з такою назвою припинила своє існування.

В Офісі президента запевнили, що Золотівська школа № 7 існує, а інформацію про її закриття назвали фейком. Один з жителів Золотого розповів "ФАКТАМ", що в селищі є філія школи № 5, в якій навчається приблизно три десятки дітей.

Новий глава Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що школа працює і вчителі - справжні.

"Щойно прочитав на декількох інтернет ресурсах, що Президент України Володимир Зеленський зустрічався у Золотому не з вчителями загальноосвітньої школи 1-2 ступенів, а з акторами...... Як голова Луганської обласної державної адміністрації, хочу офіційно ЗАПРОСИТИ людину, на допис якої посилаються видання та всі колективи інтернет ресурсів, які опубліковали цю маячню, у м. Сєвєродонецьк для подальшої екскурсії в Золоте (ще його називають Родіна). Побачите неіснуючу школу, поспілкуєтесь з неіснуючими вчителями, які вчать неіснуючих дітей..... До речі іноді, вчителям доводилось під обстрілами йти до школи, тому що вони знали - діти чекають!! Для дітей ці уроки та школа вцілому ВАЖЛИВІ!! І це не порожні слова..... просто коли чути постріли та вибухи мін, то в школі, з вчителями та іншими однокласниками не так боязно..... Тож з середи по п’ятницю включно, чекаю "зрадофілов" щодня з 7:30 у себе в кабінеті. Довше чекати не зможу, бо треба передати вчителям принтер і комп’ютер", - заявив глава ОДА.





Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів дві доби в прифронтовому Золотому, з'їздив на передову, а також поспілкувався з місцевими жителями та учасниками акції "Ні - капітуляції".