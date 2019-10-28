Медведєв розпорядився створити в окупованій РФ Ялті гральну зону. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному порталі правової інформації РФ.

Так, 22 жовтня Медведєв підписав розпорядження №2487-р про створення в окупованій РФ Ялті гральної зони "Золотой берег".

Текст розпорядження опубліковано сьогодні, 28 жовтня.

Гральну зону пропонується відкрити на площі майже 147 тисяч квадратних метрів.







Раніше так званий глава адміністрації Ялти Олексій Челпанов розповів "Интерфаксу", що гральна зона розташовуватиметься неподалік сел. Кацивелі, що входить до складу міського округу. "Золотой берег" розташовуватиметься за межами населеного пункту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованій Ялті зібралися списати і знищити "документи українського періоду"

Як пишуть російські ЗМІ, "влада" окупованого РФ Криму обрала ділянку під гральну зону ще минулого року. Маріонетка Кремля Сергій Аксьонов у березні 2018 р. казав, що реалізовуватиме проєкт велика компанія. Її назву він не став уточнювати. Путін підписав закон про створення гральних зон у Криму і Сочі в липні 2014 р. Терміни їхнього будівництва переносилися вже кілька разів.

Перша в Росії гральна зона "Азов-сити" відкрилася влітку 2009 р. Пізніше запрацювали "Сибирская монета" на Алтаї, "Янтарный" у Калінінградській області, "Приморье" на Далекому Сході та "Красная Поляна" в Сочі. "Золотой берег" стане п'ятою гральної зоною в Росії.