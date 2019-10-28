Оціночні майданчики заробляють на людях по мільйону гривень в день, - Красносільська закликала винести на розгляд ВР законопроєкт, що ліквідує цю схему

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це вона повідомила під час Погоджувальної ради.

"Колеги, ми з вами повинні нарешті ліквідувати корупційну схему на оцінці нерухомості ... Один мільйон гривень в день - саме стільки заробляють так звані оціночні майданчики, не надаючи при цьому ніякої змістовної послуги, і саме стільки заробляють на людях, які продають нерухомість. На розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт, який ліквідує цю схему. Це законопроєкт 2047", - сказала нардепка.

Вона зазначила, що комітет антикорупційної політики розглядав цей законопроєкт і не побачив корупційних ризиків.

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Красносільська попросила головний комітет розглянути цей законопроєкт і винести на розгляд в ВР.

Як повідомлялося, 4 вересня група народних депутатів (Павло Фролов, Роксолана Підласий, Анастасія Красносільська, Ірина Верещук, Андрій Герус - "Слуга народу", Олександра Устинова - "Голос" та ін.) зареєструвала в парламенті законопроєкт №2047, який пропонує відключити авторизовані електронні майданчики від Єдиної бази даних звітів про оцінку.

Таким чином, реєстрацію звітів зможуть проводити оцінювачі нерухомості і нотаріуси безпосередньо через Єдину базу. Також пропонується встановити плату за реєстрацію звітів у розмірі 0,5% від мінімальної зарплати за одну операцію.

Водночас 13 вересня 2019 року інша група депутатів (Олександр Качура, Максим Зуєв, Богдан Кіцак, Аліна Загоруйко, Євген Пивоваров - "Слуга народу" та ін.) зареєструвала законопроєкт №2047-1, який пропонує створити уніфіковану систему визначення податкової вартості нерухомості, а також розширити функціонал авторизованих електронних майданчиків.

Нагадаємо, Верховна Рада в грудні 2017 року схвалила створення Єдиної бази даних звітів про оцінку нерухомості, мотивуючи це боротьбою з "чорними" ріелторами. Таким чином, парламент зобов'язав суб'єктів оціночної діяльності вносити в неї інформацію зі звітів про оцінку нерухомості через автоматизовані електронні майданчики.

Влітку 2018 року Фонд держмайна зобов'язав фахівців з оцінки майна здавати звіти за допомогою сайтів-посередників ("авторизовані електронні майданчики"), які виявилися пов'язані між собою і з оточенням одіозного нардепа Антона Яценка.

Як з'ясувалося, електронні майданчики виконують виключно посередницькі функції передачі інформації, схожі на електронну пошту. При цьому майданчики на свій розсуд встановлюють плату за свою послугу, яка протягом року вже зросла з 510 до 1356 гривень за кожне звернення до держреєстру. Оплату цих послуг реєстратори покладають на продавців квартир. При цьому майданчики позбавляють доступу до державної бази тих реєстраторів, які дозволяють собі публічну критику монополістів.

АМКУ розслідує антиконкурентні узгоджені дії майданчиків з листопада 2018 року. Ще до офіційного старту розслідування з'ясувалося, що вони не відповідають на інформаційні вимоги Комітету.

Після цього Верховна Рада внесла до Податкового Кодексу поправку, яка заборонила Антимонопольного Комітету займатися розслідуванням щодо будь-яких об'єктів, пов'язаних з правами інтелектуальної власності.