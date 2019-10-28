Найманці РФ обстріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї позиції ЗСУ в районі Золотого-4, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, на Луганському напрямку в нічний час противник з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї відкривав вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил поблизу Травневого. Крім того, позиції українських військ поблизу населеного пункту Золоте-4 найманці РФ обстріляли з кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

На донецькому напрямку після 10 ранку окупанти 15 хвилин з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по захисниках Невельського.

"Втрат з нашого боку немає", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 27 жовтня найманці РФ 13 разів атакували позиції ОС на Донбасі.