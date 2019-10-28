Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
28.10.19 14:19

Найманці РФ обстріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї позиції ЗСУ в районі Золотого-4, - Міноборони

З початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли.

Найманці РФ обстріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї позиції ЗСУ в районі Золотого-4, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, на Луганському напрямку в нічний час противник з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї відкривав вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил поблизу Травневого. Крім того, позиції українських військ поблизу населеного пункту Золоте-4 найманці РФ обстріляли з кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

На донецькому напрямку після 10 ранку окупанти 15 хвилин з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по захисниках Невельського.

"Втрат з нашого боку немає", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ за минулу добу 13 разів атакували позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - штаб

Нагадаємо, 27 жовтня найманці РФ 13 разів атакували позиції ОС на Донбасі.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100