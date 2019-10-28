Потрібно їхати до Вашингтона і робити все, щоб "Азов" не визнали терористичною організацією, - Клімкін

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.

"Останні два дні кожне друге запитання - про "Азов". Питають, що ж робити, як захистити, розмірковують про нюанси внутрішньої політики. Друзі, всім же зрозуміло, що буде, якщо раптом "Азов" визнають терористичною організацією в США? Це буде майже нокаут добровольчому руху і нокдаун Україні. І так, це питання нашої національної безпеки. А в контексті емоційної розмови Президента Зеленського з бійцями "Азова" в Золотому, можемо добре уявити, як на цьому гратимуть з метою внутрішньої дестабілізації України? Я не Руді Джуліані і в теорію змов особливо не вірю, але тут якось воно все в часі надто вже збігається... Зараз потрібно захищати Україну та тих, хто її захищає. На повну: їхати у Вашингтон і робити все і навіть більше. А потім і в себе розберемося. УКРАЇНА ПОНАД УСЕ", - заявив Клімкін.

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Нагадаємо, 40 конгресменів-демократів з Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео, у якому вимагають внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.