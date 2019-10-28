Результати перевірки на поліграфі можуть мати політичні наслідки. Окремо з цим працюватимуть антикорупційні органи, - Разумков

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"Стосовно доцільності - я вважаю, що будь-якими шляхами, якими можна боротися з корупцією, - потрібно боротися", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання про доцільність боротьби з корупцією за допомогою поліграфа.

Разумков також наголосив, що цей процес матиме політичні наслідки.

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"Що стосується наслідків: усі колеги, які проходили поліграф, казали, що це насамперед політичні наслідки. Окремо з цим працюватимуть антикорупційні органи", - сказав спікер парламенту, висловивши сподівання, що результати відповідної діяльності правоохоронців будуть найближчим часом.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабаря в розмірі по 30 тисяч доларів чиннимим народними депутатами.

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні".